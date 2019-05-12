Александр Дюков: "Семак доказал, что готов быть во главе большой команды"

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал победу "Зенита" в чемпионате России сезона-2018/19.

В воскресенье петербургская команда в 28-м туре чемпионата обыграла ЦСКА (3:1). После матча сине-бело-голубым были вручены золотые медали и чемпионский кубок.

– Это заслуженная победа "Зенита". Уверенная, – сказал Дюков. – Команда ровнее провела чемпионат, хотя у нее был спад в конце прошлого года. Но на то были объективные причины – травмы и тот факт, что многие игроки имели мало времени на восстановление после чемпионата мира. Зимний перерыв пошел на пользу команде, пришли три новичка – и вот мы видим результат. Я бы отметил игру российских игроков, которые внесли вклад в победу. Нельзя не отметить и работу Сергея Семака, который доказал – он готов быть во главе большого клуба. Добрые слова я хочу сказать и в адрес менеджмента клуба. Отмечу заслугу Алексея Борисовича (Миллера. – Прим. "СЭ"), который поверил и доверил команду Сергею Семаку. (Гоша Чернов)

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