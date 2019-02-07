Александр Дюков: "Развитие инфраструктуры – коллективная работа. Манеж стоит порядка миллиарда рублей, а нам нужны сотни таких манежей"

Председатель совета директоров "Зенита", кандидат на пост президента РФС Александр Дюков после представления своей программы в Санкт-Петербурге ответил на вопросы журналистов.

– Кто должен заниматься развитием инфраструктуры и строительством манежей – РФС, сами клубы или это должна быть какая-то государственная программа? – вопрос Дюкову.

– Как и сейчас, в этом процессе участвуют все стороны: манежи строятся и на деньги клубов, и за счет региональных бюджетов, и с финансовой помощью Министерства спорта. Надеюсь, доходы РФС будут расти и направляться на развитие инфраструктуры – строительство полей и манежей – в регионах. Это коллективная работа. Я не знаю единого такого источника, который взял бы на себя решение этой задачи: полноразмерный манеж с трибунами на две-три тысячи человек стоит порядка миллиарда рублей, а нам таких нужно не 5, не 10 и не 50 – нужны сотни. (Егор Бычков)​