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Александр Дюков: «Пустовойтова включена в список судей ПФЛ»

14:58
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После заседания исполкома глава РФС Александр Дюков рассказал об изменениях, которые произойдут в российском судействе. Он отметил, что арбитр Анастасия Пустовойтова будет работать на матчах чемпионата ПФЛ. Отметим, что на ее счету — работа главным арбитром на финале женской Лиги чемпионов.

— Российская судья Анастасия Пустовойтова включена в список судей, которые будут обслуживать матчи ПФЛ, — сказал Дюков. — Возлагаем на нее надежды. Дай бог, будет допущена до матчей ФНЛ, а потом и до РПЛ. Сейчас говорим о трех женщинах-судьях. Это еще Екатерина Курочкина и Марина Купская. (Дмитрий Зеленов)

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