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Александр Дюков: «Отдельные высказывания против возобновления сезона не стоит воспринимать как позицию большинства»

14:25
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков — о высказываниях против возобновления сезона-2019/20 в России.

— Решение понятное, но в последние месяцы мы слышали, как многие клубы выступали за завершение сезона, в основном из второй восьмерке. Как удалось переломить ситуацию?

— Думаю, есть достаточно сильное преувеличение в этом, — ответил Дюков. — Вы сами знаете, как российский бизнес ждет возвращения нормальной жизни. Футбол, как и многие отрасли нашей экономики, не хочет оставаться в стороне. А отдельные высказывания не стоит воспринимать как позицию большинства. (Дмитрий Зеленов)

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