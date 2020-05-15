Александр Дюков: «Отдельные высказывания против возобновления сезона не стоит воспринимать как позицию большинства»
14:25
Президент РФС Александр Дюков — о высказываниях против возобновления сезона-2019/20 в России.
— Решение понятное, но в последние месяцы мы слышали, как многие клубы выступали за завершение сезона, в основном из второй восьмерке. Как удалось переломить ситуацию?
— Думаю, есть достаточно сильное преувеличение в этом, — ответил Дюков. — Вы сами знаете, как российский бизнес ждет возвращения нормальной жизни. Футбол, как и многие отрасли нашей экономики, не хочет оставаться в стороне. А отдельные высказывания не стоит воспринимать как позицию большинства. (Дмитрий Зеленов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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