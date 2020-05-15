Александр Дюков: «Отдельные высказывания против возобновления сезона не стоит воспринимать как позицию большинства»

Президент РФС Александр Дюков — о высказываниях против возобновления сезона-2019/20 в России.

— Решение понятное, но в последние месяцы мы слышали, как многие клубы выступали за завершение сезона, в основном из второй восьмерке. Как удалось переломить ситуацию?

— Думаю, есть достаточно сильное преувеличение в этом, — ответил Дюков. — Вы сами знаете, как российский бизнес ждет возвращения нормальной жизни. Футбол, как и многие отрасли нашей экономики, не хочет оставаться в стороне. А отдельные высказывания не стоит воспринимать как позицию большинства. (Дмитрий Зеленов)