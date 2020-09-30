Президент РФС Александр Дюков — о реформе аккредитации агентов.

— Принятое решение соответствует подходам, которые применяются в других чемпионатах, — сказал Дюков. — Получение лицензии сделает агентскую деятельность более открытой и прозрачной. Система лицензирования и сдача экзаменов при аккредитации повысит уровень агентской работы. Футбольное сообщество поддержало эту идею. (Евгений Белоусов)