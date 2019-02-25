Александр Дюков - игрокам и тренерам "Зенита": "Мы пережили много ярких эмоций"

Новый президент РФС Александр Дюков попрощался с тренерами и игроками "Зенита", который он покинул ради новой должности. Встреча прошла в рамках представления "Зениту" нового руководства клуба.

– Друзья, хочу поблагодарить вас всех за годы совместной работы, – цитирует официальный сайт "Зенита" Дюкова. – Это, безусловно, было интересное время. Мы пережили много ярких эмоций. Были минуты радости, яркие победы, но случались и разочарования. Главное же – что не было безразличия. Важно, что мы были рядом, помогали друг другу и поддерживали друг друга.