Александр Дюков - игрокам и тренерам "Зенита": "Мы пережили много ярких эмоций"

Новый президент РФС Александр Дюков попрощался с тренерами и игроками "Зенита", который он покинул ради новой должности. Встреча прошла в рамках представления "Зениту" нового руководства клуба.
– Друзья, хочу поблагодарить вас всех за годы совместной работы, – цитирует официальный сайт "Зенита" Дюкова. – Это, безусловно, было интересное время. Мы пережили много ярких эмоций. Были минуты радости, яркие победы, но случались и разочарования. Главное же – что не было безразличия. Важно, что мы были рядом, помогали друг другу и поддерживали друг друга.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-02-25-aleksey-miller-predstavil-sine-belo-golubym-novoe-rukovodstvo-kluba.htm
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