Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу возможного возвращения российского футбола на систему «весна — осень». По его словам, этот шаг не имеет смысла.

— Переход на «осень — весна» не сделал наш футбол лучше, — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Дюков. — Была надежда, что переход смотивирует клубы строить арены, на которых можно было бы играть зимой и ранней весной. Пока мы видим только «Газпром — Арену». Мне кажется, если вернуться на «весна — осень», ничего, кроме неразберихи это не даст.