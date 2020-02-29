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Александр Дюков: «Если вернуться на «весна — осень», ничего, кроме неразберихи это не даст»

18:17
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Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу возможного возвращения российского футбола на систему «весна — осень». По его словам, этот шаг не имеет смысла.

— Переход на «осень — весна» не сделал наш футбол лучше, — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Дюков. — Была надежда, что переход смотивирует клубы строить арены, на которых можно было бы играть зимой и ранней весной. Пока мы видим только «Газпром — Арену». Мне кажется, если вернуться на «весна — осень», ничего, кроме неразберихи это не даст.

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