Бородюк назначен старшим тренером академии «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Александра Бородюка старшим тренером академии. 61-летний специалист будет курировать работы тренеров.

«Александр Генрихович, желаем успехов в реализации всех планов!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Последним местом работы Бородюка в качестве тренера было «Торпедо», которое он возглавлял в сезоне-2021/22. Московский клуб под его руководством стал чемпионом первой лиги.