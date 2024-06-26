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Сегодня, 14:20

Бородюк назначен старшим тренером академии «Локомотива»

Руслан Минаев
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«Локомотив» объявил о назначении Александра Бородюка старшим тренером академии. 61-летний специалист будет курировать работы тренеров.

«Александр Генрихович, желаем успехов в реализации всех планов!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Последним местом работы Бородюка в качестве тренера было «Торпедо», которое он возглавлял в сезоне-2021/22. Московский клуб под его руководством стал чемпионом первой лиги.

Александр Бородюк
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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