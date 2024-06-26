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Сегодня, 14:40

В «Спартаке» подтвердили интерес к форварду «Бетиса» Виллиану Жозе

Руслан Минаев
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Виллиан Жозе.
Фото Global Look Press

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос об интересе к нападающему «Бетиса» Виллиану Жозе.

«Правда в том, что этот футболист находится в шорт-листе у Томаша (спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал. — Прим. «СЭ»), так же как и еще ряд футболистов. Все остальное — неправда, то есть документы не подписаны», — цитирует Малышева Metaratings.ru.

26 июня сообщалось, что московский клуб предложил контракт 32-летнему бразильцу на два года с зарплатой 1,7 миллиона евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Жозе провел за севильский клуб 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: Metaratings.ru
Виллиан Жозе
РПЛ
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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