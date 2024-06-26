Вера вернулся в расположение «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ» о возвращении полузащитника Лукаса Веры в расположение клуба.

«Вернулся вчера», — сказал Андреев «СЭ».

Вера в прошедшем сезоне сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. «Оренбург» проводит летние сборы в Турции с 16 июня по 11 июля.