Алаев объяснил, почему возможная встреча Мажича с клубами потеряла смысл
Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной встрече клубов с главой департамента судейства Милорадом Мажичем.
— Но вопрос встречи Мажича и клубов остается актуальным.
— Я вообще Милорада Мажича не видел ни разу.
— Но вы взаимодействуете с РФС, а они могут все организовать.
— Мне кажется, встреча уже потеряла смысл. Мы просили о ней несколько раз перед стартом сезона, когда был назначен Милорад. Я специально поднял стенограмму общего собрания, где говорил о том, что нам не хочется в публичной плоскости обсуждать вопрос судейства. Наверное, было бы правильно познакомиться и услышать его принципы работы. Я говорю даже не про трактовки, а общие принципы. Мы эту встречу просили, но сейчас завершился 12-й тур — смысла уже не вижу.
Не хочу обострять. Да, я уже это сделал, но потому что эпизод в матче «Ростов» — «Урал» был для меня вопиющим случаем. Я не мог не выступить. Мне кажется, если бы я тогда этого не сделал, об этом бы забыли и не обратили внимания.
Мне бы хотелось, чтобы ЭСК работала по-другому. А здесь, как мне показалось, все было сделано так, чтобы показать: судей не накажут. Хотя для меня это настолько очевидно!
Вы знаете, как сейчас работает ЭСК? И я не знаю. Когда был Ашот Рафаилович [Хачатурянц], он меня приглашал (и не только меня) — и я видел, как этот орган работает.
— Правда, что при Мажиче мы больше не увидим видеоразборов спорных эпизодов?
— Я не знаю. Интересен ли мне этот вопрос? Мне все, что касается российского футбола, очень интересно. Поэтому я переживаю за судейство, так как это бьет по репутации лиги и всех руководителей, включая меня. Вот и реагирую таким образом. До конца первой части сезона точно не буду комментировать судейство.
Ранее Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). После той игры главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов во время флеш-интервью и пресс-конференции в знак протеста из-за ошибок арбитров.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
11
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 1
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1