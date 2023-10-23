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Судейство

Сегодня, 09:20

Алаев объяснил, почему возможная встреча Мажича с клубами потеряла смысл

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной встрече клубов с главой департамента судейства Милорадом Мажичем.

— Но вопрос встречи Мажича и клубов остается актуальным.

— Я вообще Милорада Мажича не видел ни разу.

— Но вы взаимодействуете с РФС, а они могут все организовать.

— Мне кажется, встреча уже потеряла смысл. Мы просили о ней несколько раз перед стартом сезона, когда был назначен Милорад. Я специально поднял стенограмму общего собрания, где говорил о том, что нам не хочется в публичной плоскости обсуждать вопрос судейства. Наверное, было бы правильно познакомиться и услышать его принципы работы. Я говорю даже не про трактовки, а общие принципы. Мы эту встречу просили, но сейчас завершился 12-й тур — смысла уже не вижу.

Не хочу обострять. Да, я уже это сделал, но потому что эпизод в матче «Ростов» — «Урал» был для меня вопиющим случаем. Я не мог не выступить. Мне кажется, если бы я тогда этого не сделал, об этом бы забыли и не обратили внимания.

Мне бы хотелось, чтобы ЭСК работала по-другому. А здесь, как мне показалось, все было сделано так, чтобы показать: судей не накажут. Хотя для меня это настолько очевидно!

Вы знаете, как сейчас работает ЭСК? И я не знаю. Когда был Ашот Рафаилович [Хачатурянц], он меня приглашал (и не только меня) — и я видел, как этот орган работает.

— Правда, что при Мажиче мы больше не увидим видеоразборов спорных эпизодов?

— Я не знаю. Интересен ли мне этот вопрос? Мне все, что касается российского футбола, очень интересно. Поэтому я переживаю за судейство, так как это бьет по репутации лиги и всех руководителей, включая меня. Вот и реагирую таким образом. До конца первой части сезона точно не буду комментировать судейство.

Ранее Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). После той игры главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов во время флеш-интервью и пресс-конференции в знак протеста из-за ошибок арбитров.

Александр Алаев. «Мажича не видел ни разу — встреча с ним потеряла смысл». Интервью босса РПЛ Алаева

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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Алаев — о реакции РФС на критику ЭСК: «Переговорили с Дюковым. Наверное, не всем понравилось, что я сказал об этом публично»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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