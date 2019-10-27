Алекс Крал: «Отличная командная игра»
22:42
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после разгромной победы над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографии с игры.
21-летний чешский футболист похвалил одноклубников за хорошее командное взаимодействие.
«Победа со счетом 3:0 над «Локомотивом», — написал Крал. — Отличная командная игра. Продолжаем в том же духе шаг за шагом! Вперед, красно-белые!»
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