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Алекс Крал: «Отличная командная игра»

22:42
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после разгромной победы над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографии с игры.

21-летний чешский футболист похвалил одноклубников за хорошее командное взаимодействие.

«Победа со счетом 3:0 над «Локомотивом», — написал Крал. — Отличная командная игра. Продолжаем в том же духе шаг за шагом! Вперед, красно-белые!»

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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