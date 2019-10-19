Алекс Крал: «Игра с «Рубином» идет до гола»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в перерыве матча 13-го тура чемпионата России с «Рубином» рассказал, по какому сценарию может пойти игра.

— Этот матч не самый привлекательный для фанатов, здесь очень много тактики, игра идет до 1 гола — кто забьет, тот и победит. Мы должны быть внимательны, так как они опасны впереди. Мы постараемся забить гол и по-максимуму реализовывать свои моменты, — заявил Крал в эфире «Матч Премьер».

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