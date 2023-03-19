Алдонин: «ЦСКА нужно обыгрывать «Зенит». Когда, если не сейчас?»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России.

«Хотелось бы увидеть победу ЦСКА в матче с «Зенитом». Учитывая турнирное положение, для армейцев и для их психологического состояния это важнейший матч. Эта игра покажет, на что способна команда. В кубковой встрече с «Динамо» мы увидели, что «Зенит» не в лучшем состоянии: было видно, как питерцы в концовке заметно подустали. Нужно обыгрывать «Зенит». Когда, если не сейчас?» — приводит «Чемпионат» слова Алдонина.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Петербургский клуб с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Армейцы занимают 5-е место, набрав 32 очка.