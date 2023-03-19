Карпин: «После удаления у «Химок» «Ростов» стал играть на расслабоне»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

— Вы недовольны вторым таймом?

— Разочарование есть. Она связано с нашей игрой после удаления у «Химок». До удаления все было прекрасно. Мы создавали моменты. Все получалось. После удаления вообще ничего не получалось. Все уже подумали после удаления, что все хорошо. Стали играть на расслабоне? Да.

— Гогниев предлагает повысить степень единоборств, что бы было меньше пенальти.

— А что меня спрашивать. Пенальти ставят не судьи, ставит ВАР. По мне еще несколько пенальти не было.

«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, у команды 41 очко за 20 туров. Команда Валерия Карпина опередила «Спартак», который опустился на третью строчку с 40 очками.