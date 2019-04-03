Алана Мамаева: "Внутри надеялась, что выпустят, но головой понимала, что нет"

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана прокомментировала решение первого судебного заседания по существу предъявленного обвинения ее мужу, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, брату форварда Кирилла, а также детскому тренеру Александру Протасовицкому по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Заседание прошло 3 апреля в Пресненском районном суде. По его результатам подсудимые оставлены под стражей до 25 сентября. Следующее заседание состотся 9 апреля.

– Внутри надеялась, что выпустят, но головой понимала, что нет, – приводит РТ слова Мамаевой. – Такое бывает. Честно сказать, что можно комментировать в таких случаях? То, что происходит, – это ненормально. От того, что я прокомментирую, что здесь все плохо, несправедливо и скажу еще что-то, ничего не изменится. Это законно, мы все видим. Раз законно, будем ждать, других вариантов нет.

Честно, мне уже все равно, когда назначат следующее заседание, до какого числа продлят. Мне уже интересно, до какого состояния надо довести публику, народ, чтобы он перестал верить в законодательство. В случае с ребятами получается, что они подрались – и им неопределенный срок назначили.

Кокорин и Мамаев оставлены под стражей до 25 сентября

Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 9 апреля