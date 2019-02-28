Алана Мамаева: "Раздражают люди, которые врут на каждом углу"

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана опубликовала фотографию в Инстаграме со своим мужем. Россиянка в подписи указала не менее интересный текст.

– Как же раздражают люди, которые врут на каждом углу. Живите своей жизнью, – подписала Алана Мамаева фото.

Напомним, что Мамаев с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018 за участие в драке в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.