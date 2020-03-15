Алан Дзагоев: «Нужно заводить ребят, потому что совершаются ошибки. Иногда приходится орать»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о взаимоотношениях в команде.

— Раньше превалировали ветераны, сейчас молодежь, — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА. — Само собой, это сказывается. 70-80 процентов игроков у нас пока мало сталкивались с большими матчами, и тут нужно иметь понимание того, что просто так в концовке ты не выиграешь, так не бывает. Забить этот самый один гол и довести матч до победы при счете 0:0 чрезвычайно тяжело. Нужно давать не сто процентов, а сто один процент для общего успеха, то есть каждый наш игрок должен добавить еще по одному проценту, вытягивать из себя резервы.

— Многие болельщики, да и сами игроки говорили про последние чемпионские составы ПФК ЦСКА, что сомнений не было: если даже до последних минут сохраняется ничейный счет, додавим, дожмем!

— Именно так. Сейчас все видят, что это пропало, пока такого нет. Но все в команде хотят побеждать, набираются опыта через матчи, и я надеюсь, скоро все это вернется.

— Ваши эмоции во время игры — что-то запредельное. Это все для самого себя или для партнеров?

— Мне такие всплески скорее вредят. Начинаю распаляться, нервничать, ошибаться. Я же не искусственно это делаю, а от души (улыбается). Мне хочется играть молча, спокойно, чтобы никому ничего не говорить. Но не получается. Сейчас вот скамейке досталось в игре с «Уралом», наверное, ремонтировать пришлось (смеется). Нужно заводить ребят, потому что совершаются ошибки, из-за этого страдает результат. Поэтому иногда приходится орать.