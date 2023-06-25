Гордеев назвал переход в «Зенит» шагом вперед для Бакаева

Экс-тренер «Анжи» Андрей Гордеев высказался о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит» перед началом сезона-2022/23.

«Мне кажется, для Бакаева переход в «Зенит» всё равно шаг вперёд. Петербург — флагман российского футбола: другой уровень футболистов, обстановка, организация процесса. Конечно, из-за конкуренции не все играют в основном составе. Здесь есть плюс: ты ментально развиваешься и пытаешься не перегореть, продолжаешь работать, чтобы доказать и себе, и тренеру», — цитирует Гордеева Legalbet.ru.

26-летний полузащитник перешел в «Зенит» летом 2022 года, когда завершился его контракт со «Спартаком». Бакаев провел за сине-бело-голубых 26 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.