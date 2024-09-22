Алаев: «Посещаемость матчей «Химок» могла быть и больше»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о заявке в 46 человек в подмосковных «Химках».

«Если это устраивает клуб и футболистов, окей. Главное, чтобы не нарушали регламент. Посещаемость матчей «Химок»? Она может быть больше. Хотелось бы, чтобы руководители клубов обратили на это внимание», — сказал Алаев.

Матч 9-го тура «Химки» — «Оренбург» (0:0) посетил 291 зритель.

«Химки» набрали 7 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 7 очками — на 13-й строчке, опережая подмосковный клуб по дополнительным показателям.