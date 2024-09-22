«Пари НН» — «Локомотив»: команды обменялись голами за шесть минут

«Локомотив» открыл счет в матче 9-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 1:0. Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород».

На 20-й минуте гол в ворота нижегородцев забил Дмитрий Воробьев. Через 6 минут отличился нападающий хозяев Хуан Боселли, который сделал счет равным — 1:1.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».