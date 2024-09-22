Силкин о дерби: «Динамо» стало действовать агрессивнее, играя в меньшинстве"

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью команды в 9-м туре РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Дерби получилось. «Динамо» стало действовать агрессивнее, играя в меньшинстве. Голы Тюкавина? Он очень хорошо играет лицом к чужим воротам, таких нападающий осталось мало. На него до этого вылилось много грязи, но я считаю эту критику незаслуженно», — сказал Силкин «СЭ».

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.