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Сегодня, 15:18

Алаев ответил на недовольство Семака календарем РПЛ и Кубка России

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал критику главного тренера «Зенита» Сергея Семака по поводу календаря чемпионата и FONBET Кубка России.

Ранее Семак заявил, что не понимает по какому принципу составляется календарь РПЛ и Кубка России.

Итоги собрания? Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с возвращением РПЛ. Скоро Суперкубок, потом, через неделю — старт сезона. Важно было для нас утвердить финансовый план прошлого сезона. Конечно, затронули вопросы судейства. Каманцев рассказал о последних кадровых изменениях.

— Семак раскритиковал календарь. Вам есть, что ответить? Довольны работой по календарю?

— Сегодня по просьбе «Зенита» мы обсуждали этот вопрос. Я докладывал, как велась работа. Все мы понимаем, что сложности с календарем так или иначе были всегда. Сейчас они особо актуальны. У некоторых клубов есть логистические ограничения. Если раньше было в среднем 32-33 игры за сезон, то сейчас их 36, а у финалистов Кубка России еще больше. Нашей главной задачей было выбрать вариант календаря, который точно не помогает ни одному из клубов и точно не мешает. У каждого из клубов есть сложности на той или иной стадии. В целом я доволен работой, проведенной с календарем. Он сбалансированный. У каждого клуба есть вопросы, почему они играют в тот или иной день. Ответ на каждый вопрос у нас есть. Надеюсь, все клубы понимают, что есть плотность календаря и логистические проблемы, — сказал Алаев.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Александр Алаев
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
22.07 15:15
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 - : -
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 - : -
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