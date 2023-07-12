Агент Вальдеса заявил, что игрок не против попробовать свои силы в РПЛ

Футбольный агент Гастон Гонсалес, представляющий интересы полузащитника мексиканской «Америки» Диего Вальдеса, прокомментировал интерес ЦСКА к футболисту сборной Чили.

«Мы не исключаем, что Диего этим летом покинет «Америку». Мы на контакте с клубами из Португалии, Голландии, Испании и России. В случае с российским клубом, речь о ЦСКА? Не имеем права уточнять, чтобы не навредить ходу переговоров. Он не против попробовать свои силы в России», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 29-летний чилиец провел за «Америку» 40 матчей, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.