Агент Вальдеса заявил, что игрок не против попробовать свои силы в РПЛ
Футбольный агент Гастон Гонсалес, представляющий интересы полузащитника мексиканской «Америки» Диего Вальдеса, прокомментировал интерес ЦСКА к футболисту сборной Чили.
«Мы не исключаем, что Диего этим летом покинет «Америку». Мы на контакте с клубами из Португалии, Голландии, Испании и России. В случае с российским клубом, речь о ЦСКА? Не имеем права уточнять, чтобы не навредить ходу переговоров. Он не против попробовать свои силы в России», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.ru.
В сезоне-2022/23 29-летний чилиец провел за «Америку» 40 матчей, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.
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4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
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|0
|
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|Оренбург
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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