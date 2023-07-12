Кечинов: «Я не вижу на поле места для Бонгонда и Медины, потому что есть Промес и Мозес»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о подписании контракта с Тео Бонгонда.

«Мне кажется, очень много вингеров в команде. Нужно укреплять другие позиции. Взяли Медину. Он левый вингер. На этой позиции в «Спартаке» играет Промес. Выздоровел Мозес, который выступает, как правый вингер. Есть Игнатов. При схеме в одного нападающего он тоже выходит на поле как вингер. Есть Зиньковский, который может сыграть на бровке и справа, и слева. Если и укреплять какие-то позиции, то фланги нуждаются в этом в последнюю очередь. Мы видели, что есть серьезные проблемы в обороне. Особенно во втором круге они проявились. Поэтому нужен центральный защитник хорошего уровня, плюс крайний игрок обороны тоже не помешал бы. В нападении обойма имеется. В опорной зоне играет Пруцев, Умяров выздоровел. В центре еще есть Зобнин. Не думаю, что Медина будет выполнять тот объем черновой работы при обороне, который выполняет Роман. Хесус больше заточен на атаку», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.