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Сегодня, 15:21

Алаев — о заявлении Федорищева: «Настаиваем на тщательном расследовании с участием представителей РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

«Понятно, что громкое заявление. Все с ним ознакомились, видели эффект. Сочли необходимым оперативно собрать клубы, чтобы обсудить ситуацию. Все клубы, кроме «Крыльев» приняли участие. Повестка — заявления губернатора Самарской области. «Крылья» предупредили, что не смогут принимать участие. Тархан Джабраилов (по данным «СЭ», доверенное лицо губернатора Федорищева, не имеющее официальной должности в «Крыльях». — Прим. «СЭ») попросил возможность выступить перед клубами. Он выступил. Предоставили площадку. Состоялось общение, посылы от губернатора донес. Как нам показалось, не до конца он был проинформирован. Клубы единогласно поддержали текст вышедшего заявления.

Уже направили обращение на Вячеслава Федорищева от лица лиги. Главное, что мы просим — подчеркнули, что готовы оказать содействие, поделиться экспертизой. Главное в письме — другое. Мы настаиваем на тщательном расследовании с участием представителей РПЛ. Готов лично вылететь хоть сегодня, хоть завтра. Не можем оставить просто так список 10 клубов. Понятно, что все 16 клубов просят разобраться в ситуации. В том числе через ваши ресурсы призываю, прошу не оставлять факты, озвученные Губернатором без действия. Прошу включить нас в любом формате. Хотим быть частью этого процесса. Понимать, что происходит», — сказал Алаев.

Вячеслав Федорищев. «Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

РПЛ
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев
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«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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