Арутюнянц рассказал, что «Ростов» хочет быть в пятерке РПЛ

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что желто-синие хотят быть в пятерке лучших РПЛ.

«У «Ростова» закончился спад? Давайте сейчас пройдут две игры: если мы их удачно сыграем, тогда будем говорить, что команда вышла из спада. Чем выше «Ростов» будет, тем лучше. У нас из года в год одни и те же задачи: первое — как можно быстрее обезопасить себя от стыков, а потом как можно выше забраться в турнирной таблице. Естественно, мы хотим быть в пятерке. Есть еще много других клубов, которые хотят там быть. Чем выше клуб, тем больше финансов он получит, также это репутация и удовлетворение», — сказал Арутюнянц «РБ Спорт».

По итогам 16 туров РПЛ «Ростов» набрал 20 очков и находится на восьмом месте турнирной таблицы. Следующая игра команды состоится 30 ноября: она пройдет на домашнем стадионе против клуба «Пари НН».