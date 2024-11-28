Алаев: «Если факт подтвердится, «Крылья» должны понести соответствующее строгое наказание»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на заявление губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе.

«Это факт, который подтверждает Губернатор. Прошло два месяца. Не понимаю, что происходило это время. Мы хотели бы знать детали, фамилию этого человека, ознакомиться со всеми материалами. Если факт подтвердится, «Крылья Советов» должны понести соответствующее строгое наказание. Если окажется, что какие-то другие клубы или руководители имеют отношение к озвученному, самые строжайшие наказания. Нулевая терпимость к коррупционным схемам.

Если факты не подтвердятся, представляете, какой репутационный удар нанесен. Это недопустимо. Клубы уже сталкиваются с проблемами со спонсорами. Готов сегодня вылететь, обсудить ситуацию. Наше дело — разобраться, наказать виновных, если понадобится, снизить репутационные удары в случае, если виновных не окажется», — сказал Алаев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.