Президент РПЛ Алаев: «Для лиги хорошо, что Дзюба феерит. Он действительно звезда»

Президент РПЛ Александр Алаев похвалил форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за хорошую игру во второй части сезона чемпионата России.

«Хотел бы поздравить Дзюбу со званием «Игрок месяца» и Галактионова со званием «Тренер месяца». Я говорил еще перед рестартом сезона, что если Артем будет замотивирован и готов физически, то он поможет «Локомотиву» и будет полезен. Это подтвердилось. То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Наверное, просто уже забыли, сколько Артем забивал буквально год-два назад. Все сразу вспомнили, что Дзюба полтора месяца не тренировался. Однако и он, и Промес показывают, что если ты большой футболист, следишь за собой и готовишься, то можешь довольно быстро набрать кондиции и давать результат», — цитирует Алаева Sport24.

С февраля этого года 34-летний Дзюба выступает за «Локомотив». В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.