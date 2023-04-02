Камоцци считает форварда «Спартака» Бальде хорошим игроком

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о нападающем красно-белых Кейта Бальде.

«Бальде — хороший игрок, но в данный момент он не в лучшей форме. Сложно сказать, почему. Мы не знаем всех причин», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел только четыре официальных матча за красно-белых. В сентябре прошлого года сенегальский футболист был отстранен от футбола на 2,5 месяца из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступления за итальянский «Кальяри».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко за 21 тур.