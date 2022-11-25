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Сегодня, 19:07

Алаев оценил шансы на возвращение российских команд в еврокубки с учетом вхождения крымских клубов в РФС

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вице-президент РФС и президент РПЛ Александр Алаев оценил шансы на возвращение российских команд в еврокубки с учетом вхождения крымских клубов в РФС.

— Можно ли сказать, что с учетом операции по вхождению крымских клубов в чемпионаты России, которая уже началась, шансы на возвращение в Европу близятся к нулю?

— Мне бы не хотелось гипотетически оценивать риски потенциально возможных решений, — сказал Алаев.

— Решение принято или нет? Это непонятно. Никто конкретно не говорит, только общие фразы. Будет ли это какая-то отдельная структура?

— Мы же все понимаем, и это официально было заявлено, что сейчас идет процесс подготовки к аттестации и лицензированию клубов, какому уровню они соответствуют. Их там, если не ошибаюсь, восемь. Все ли восемь соответствуют, как это будет принято, отдельная зона либо включение клубов в зону Юг, — коллеги из ФНЛ под руководством Наиля Измайлова всем эти занимаются. Решение будет принимать исполком.

— Очевидно, что никакого евробудущего...

— Почему очевидно?

— Потому что очевидно, что если крымские клубы попадают в состав РФС, что так будет. Разве есть вариант, что если мы принимаем крымские клубы, после этого мы будем играть в Европе, даже если закончится СВО?

— Риски есть, это все понимают.

— Я говорю о том, как это рассматривает лига, знает ли, что теперь точно никаких евроденег у нас не будет.

— В Европе мы точно не играем, клубы ни копейки не получат. Это уже медицинский факт. Что будет со следующим сезоном, будет понятно, когда будет объявлено решение УЕФА. Дедлайн, по-моему, до начала мая, когда они должны проводить подготовку к жеребьевкам всех турниров. Перед началом мая все станет ясно.

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
Александр Алаев
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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