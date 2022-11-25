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Алаев об УЕФА: «Они понимают, что крымский футбол должен развиваться, но за 8 лет ничего не сделали»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев рассказал о неформальных встречах с членами УЕФА и ФИФА по поводу крымских клубов.

— Рассказывали о том, что у вас были формальные и неофициальные встречи с представителями УЕФА и ФИФА в Швеции. Какой в целом там настрой? Насколько они были категоричны в этих неформальных беседах по поводу ситуации с Крымом?

— В неформальных встречах с коллегами из УЕФА и ФИФА я четко почувствовал, что они тоже понимают, что ситуация меняется.

— В каком плане?

— Они понимают, что крымский футбол должен развиваться, и мы...

— По сути за восемь лет они ничего не сделали.

— Совершенно верно.

— Ездили рабочие группы, но ничего не смогли сделать.

— Они не смогли физически довезти деньги, потому что нужно было ехать через Украину. Естественно, там ничего не происходило. В какой-то момент они поняли, что футбол там надо развивать. Но диалога сейчас у меня нет. Все решения, которые большие люди озвучили, вы знаете.

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
УЕФА
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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