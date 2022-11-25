Родолфо назвал плюсом для российского футбола получение Малкомом и Клаудиньо гражданства РФ

Экс-футболист «Локомотива» Родолфу в интервью «СЭ» оценил решение бразильцев «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

— Клаудиньо и Малком хотят получить российское гражданство.

— Я не против. В свое время у меня тоже была возможность получить российское гражданство. Однако многие игроки были против. Не хочу вдаваться в подробности и объяснять, в чем было дело.

Просто скажу, что, на мой взгляд, для России это всегда плюс. Ари, Гильерме — прекрасные примеры футболистов, получивших гражданство РФ.