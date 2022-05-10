Лев Лещенко назвал причину подъема «Динамо»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в интервью «СЭ» высказал мнение, что появление стадиона «ВТБ Арена» помогло команде поймать кураж во время игр дома.

— Что изменилось в «Динамо» в нынешнем сезоне? Знакомы ли с Сандро Шварцем? Его не звали на юбилейный концерт?

— Нет, Сандро и ребят из команды я не звал, они в тот момент были на сборах. Мои друзья из руководства «Динамо» приходили, мне это очень приятно. А что изменилось — это очень простой вопрос, как мне кажется. Наконец-то ввели в строй наш перестроенный стадион в центре Москвы, лучший в советские годы. Помните старые кадры, когда переполненные трамваи шли к стадиону «Динамо»? 60 тысяч мест, все на лавках сидели, стульев тогда еще не было.

Стадион стал роскошным подарком для всех нас и в том числе для команды. Начав играть дома, она поймала кураж. К тому же динамовский менеджмент начал думать о развитии клубного футбола. Считаю, Юра Соловьев — совершенно гениальный менеджер, не зря его признавали в позапрошлом году одним из лучших банкиров в России. Он все просчитывает наперед — безумно талантливый человек, патриот, умелый хозяин.

Вдруг взялась и возродилась атмосфера. И этого не произошло бы, если бы все сидели по домам и смотрели футбол по телевизору. На болельщиков любо-дорого посмотреть — улыбчивые, интеллигентные лица. На футбол начали ходить умные люди, все-таки спорт должен развивать человека и делать его лучше.

Мало посмотреть сам матч и получить удовольствие. Важна подготовка к игре, много детей приходят, все общаются, знакомятся, происходит невербальный контакт, анализ увиденного на поле. Зрители сами стали серьезными аналитиками. Столь прекрасная атмосфера на стадионе начала притягивать больше молодежи. Подросли и заиграли Тюкавин, Захарян, Евгеньев, Грулев и остальные ребята. И это наше будущее.

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