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Лев Лещенко назвал причину подъема «Динамо»

Лещенко назвал появление стадиона одной из причин улучшения игры «Динамо»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Футболисты &amp;quot;Динамо&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в интервью «СЭ» высказал мнение, что появление стадиона «ВТБ Арена» помогло команде поймать кураж во время игр дома.

Лев Лещенко. «Если «Динамо» возьмет трофей — отращу усы!» Интервью Льва Лещенко — о Яшине, Высоцком, Шварце, Федуне и Зареме

— Что изменилось в «Динамо» в нынешнем сезоне? Знакомы ли с Сандро Шварцем? Его не звали на юбилейный концерт?

— Нет, Сандро и ребят из команды я не звал, они в тот момент были на сборах. Мои друзья из руководства «Динамо» приходили, мне это очень приятно. А что изменилось — это очень простой вопрос, как мне кажется. Наконец-то ввели в строй наш перестроенный стадион в центре Москвы, лучший в советские годы. Помните старые кадры, когда переполненные трамваи шли к стадиону «Динамо»? 60 тысяч мест, все на лавках сидели, стульев тогда еще не было.

Стадион стал роскошным подарком для всех нас и в том числе для команды. Начав играть дома, она поймала кураж. К тому же динамовский менеджмент начал думать о развитии клубного футбола. Считаю, Юра Соловьев — совершенно гениальный менеджер, не зря его признавали в позапрошлом году одним из лучших банкиров в России. Он все просчитывает наперед — безумно талантливый человек, патриот, умелый хозяин.

Вдруг взялась и возродилась атмосфера. И этого не произошло бы, если бы все сидели по домам и смотрели футбол по телевизору. На болельщиков любо-дорого посмотреть — улыбчивые, интеллигентные лица. На футбол начали ходить умные люди, все-таки спорт должен развивать человека и делать его лучше.

Мало посмотреть сам матч и получить удовольствие. Важна подготовка к игре, много детей приходят, все общаются, знакомятся, происходит невербальный контакт, анализ увиденного на поле. Зрители сами стали серьезными аналитиками. Столь прекрасная атмосфера на стадионе начала притягивать больше молодежи. Подросли и заиграли Тюкавин, Захарян, Евгеньев, Грулев и остальные ребята. И это наше будущее.

Полностью интервью со Львом Лещенко читайте на сайте «СЭ»

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ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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