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Актер Назаров записал новую песню. Упомянул «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

19:44
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Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал очередное стихотворение. На сей раз он упомянул лидеров английской премьер-лиги «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Бывает так, что все постыло
И сохнет в скуке организм,
Раздумья липкие унылы
И разбухает пессимизм.
Я жадный до азарта зритель,
Поэтому надежде рад,
Что Ливерпуль с Манчестер Сити
Меня азартом напоят!

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

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