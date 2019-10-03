Актер Назаров записал новую песню. Упомянул «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
19:44
Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал очередное стихотворение. На сей раз он упомянул лидеров английской премьер-лиги «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Бывает так, что все постыло
И сохнет в скуке организм,
Раздумья липкие унылы
И разбухает пессимизм.
Я жадный до азарта зритель,
Поэтому надежде рад,
Что Ливерпуль с Манчестер Сити
Меня азартом напоят!
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