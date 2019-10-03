Актер Назаров записал новую песню. Упомянул «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал очередное стихотворение. На сей раз он упомянул лидеров английской премьер-лиги «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Бывает так, что все постыло

И сохнет в скуке организм,

Раздумья липкие унылы

И разбухает пессимизм.

Я жадный до азарта зритель,

Поэтому надежде рад,

Что Ливерпуль с Манчестер Сити

Меня азартом напоят!