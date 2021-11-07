Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Локомотива» (1:1).

«Сложные ощущения. Поменялся «Спартак» только во втором тайме. Не очень хорошее судейство, аналогичный фол был у «Лкомотива» до красной «Спартака». К сожалению, разрушило судейство первый тайм. Из игроков претензии только к Зобнину, потому что в его линии провал полный. Вообще у него какой-то застой сейчас идет. На фланге иногда включался Айртон, все время выходил налево. Мог он быть чуть быстрее. Саша Соболев замечательно играл, но его мало кормят, к сожалению. Абсолютно никакой был Промес. Если он дальше будет так играть, появятся большие сомнения, зачем его вообще возвращали. Кутепов — ноль, ничего удачного от него не припомню. Джикия молодец, трудяга. Кофрие тоже замечательно сыграл. Бакаев плохо сыграл с «Лестером», к сожалению, он слишком увлекается дриблингом, очень жадничает. Надо ему быть добрее. В четверг был тяжелейший матч с «Лестером», но «Локомотив» играл с «Галатасараем», так что все были равны, но «Спартак» играл еще и в меньшинстве. Умяров забил прекрасный гол, это было вовремя. Жаль, что не забили еще», — сказал Маклаков «СЭ».

Также известный актер ответил на вопрос, сможет ли главный тренер красно-белых Руй Витория настроить команду на ближайшие матчи.

«Витория меньше всего виноват. Ему достался такой материал, какой есть. Он из него конструирует то, что может. С «Лестером» его тактика с 8 защитниками сработала. Но в нашем чемпионате вряд ли возможно выставлять автобус. Проблема «Спартака» — крайние защитники и отсутствие середины. Атакующая линия есть, но Промеса и Соболева необходимо кормить моментами. Саша может использовать свое трудолюбие и рост. Не знаю, что происходит с Промесом. Наверное, с любым ммастером такое случается. Но сейчас такой период, что нужно выжимать из себя максимум. Если Витория сможет настроить ребят, есть шанс, что мы выскочим выше. Я оптимистичный болельщик «Спартака», надеюсь, все будет хорошо», — добавил Маклаков.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» набрал 25 баллов и остался на четвертой строчке.