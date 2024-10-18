«Акрон» — «Зенит»: Кассьерра сделал счет крупным

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«Зенит» забил третий гол в ворота «Акрона» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.

На 45-й минуте отметился форвард Матео Кассьерра.