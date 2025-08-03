«Акрон» — «Спартак»: полузащитник хозяев Лончар не реализовал пенальти

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не смог реализовать пенальти в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака».

На 62-й минуте встречи черногорец подошел исполнить 11-метровый, назначенный за фол вратаря красно-белых Александра Максименко в своей штрафной. Лончар пробил выше ворот.

«Спартак» с конца первого тайма играет в меньшинстве: в добавленное к первой половине встречи время защитник гостей Даниил Хлусевич получил две желтые карточки и был удален с поля.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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