Станкович заменил Жедсона после первого тайма матча с «Акроном»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заменил новичка команды Жедсона Фернандеша в перерыве матча 3-го тура РПЛ против «Акрона».

Вместо хавбека на второй тайм вышел Игорь Дмитриев. «Спартак» завершил первую половину встречи в меньшинстве: в добавленное время защитник Даниил Хлусевич получил две желтые карточки и был удален с поля.

Матч с «Акроном» стал для Фернандеша дебютным за «Спартак». 26-летний португалец перешел в московскую команду из «Бешикташа» 31 июля.

Трансфер Фернандеша стал самым дорогим в истории «Спартака». «Бешикташ» заявил, что получил 20,7 миллиона евро за переход футболиста, также у клубов есть договоренность о возможных бонусных выплатах, общая сумма которых составляет 7,2 миллиона евро.

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