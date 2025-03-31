«Акрон» — «Ростов»: ничья после первого тайма

«Акрон» и «Ростов» завершили вничью первый тайм матча 22-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 33-й минуте открыл защитник тольяттинцев Марат Бокоев. Спустя десять минут «Ростов» отыгрался благодаря голу Максима Осипенко, который за три минуты до гола не сумел реализовать пенальти.