«Акрон» — «Ростов»: судья не дал доиграть первый тайм. Что случилось с Шадыхановым?

По истечении третьей добавленной минуты первого тайма матча 22-го тура чемпионата России «Акрон» — «Ростов» судья Павел Шадыханов дал свисток и отправил команды на перерыв.

Хотя на телехронометре значилось, что к основному времени добавлены не три, а четыре минуты. Почему рефери не дал доиграть тайм? Почему встреча была остановлена на минуту раньше?