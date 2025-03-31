Защитнику «Факела» Сенхаджи сломали нос в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба «Факела» в Telegram-канале клуба сообщила, что центральный защитник команды Райан Сенхаджи получил перелом носа в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).

«Вчера во время матча наш центральный защитник Райан Сенхаджи получил травму — у игрока перелом носа. Врачи провели вправление, футболисту заказали индивидуальную защитную маску. Райан, ты боец! Ждём тебя на поле!» — написала пресс-служба воронежского клуба.

27-летний алжирец выступает за «Факел» с января 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне защитник провел за воронежцев 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.

«Краснодар» набрал 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Факел» с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.