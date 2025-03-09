«Акрон» показал, как в раздевалке поздравили Дзюбу с рекордом

«Акрон» опубликовал в своем Telegram-канале видео из победной раздевалки команды после матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), в котором форвард Артем Дзюба забил рекордный гол.

Футболисты тольяттинского клуба покачали Дзюбу на руках сразу после окончания матча и повторили это позже в раздевалке.

Гол в матче с «Крыльями» стал для Дзюбы 234-м в карьере. Благодаря этому мячу 36-летний футболист побил рекорд Александра Кержакова по голам за карьеру (233).