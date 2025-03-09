Медведев — о бомбардирском рекорде Дзюбы: «Кто понимает, тот в восхищении»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал бомбардирский рекорд экс-игрока сине-бело-голубых и нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Кто понимает, тот в восхищении! Большая часть карьеры — с «Зенитом»! Спасибо! Поздравляю!» — цитирует Медведева «РБ Спорт».

36-летний форвард играл за петербургскую команду с 2015 года по 2022 год. За «Зенит» он провел 249 матчей и забил 108 голов.

9 марта Дзюба забил 234-й мяч за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).