Медведев — о бомбардирском рекорде Дзюбы: «Кто понимает, тот в восхищении»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал бомбардирский рекорд экс-игрока сине-бело-голубых и нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
«Кто понимает, тот в восхищении! Большая часть карьеры — с «Зенитом»! Спасибо! Поздравляю!» — цитирует Медведева «РБ Спорт».
36-летний форвард играл за петербургскую команду с 2015 года по 2022 год. За «Зенит» он провел 249 матчей и забил 108 голов.
9 марта Дзюба забил 234-й мяч за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
Источник: «РБ Спорт»
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