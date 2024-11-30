Кечинов считает, что у Угальде есть хорошие шансы уехать в топ-чемпионат

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» отреагировал на интерес к нападающему красно-белых Манфреду Угальде из клубов АПЛ.

Как ранее сообщал журналист Экрем Конур, на 22-летнего костариканца претендуют английские «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Борнмут» и «Брентфорд». Отмечается, что скауты команд наблюдали за игрой нападающего в последних матчах.

«Если он продолжит так классно играть и приносить пользу команде, то это будет вполне возможно. Мы все видим, что в этом сезоне при Станковиче он очень сильно прибавил. Я считаю, что у него очень хорошие шансы уехать в топ-чемпионат, но для этого ему нужно продолжать показывать тот уровень, который мы видели в последнее время», — сказал Кечинов «СЭ».

В текущем сезоне Угальде провел 20 матчей за «Спартак», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Денис Сафронов