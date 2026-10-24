«Акрон» одержал вторую победу в 12 турах РПЛ, обыграв лидера чемпионата

«Акрон» победил московское «Динамо» (3:1) в домашнем матче 12-го тура РПЛ. До этой встречи тольяттинцы выиграли лишь одну игру из 11 в нынешнем чемпионате России.

До матча с бело-голубыми команда Срджана Благоевича имела девять очков: одну победу, шесть ничьих и четыре поражения. Единственный выигрыш пришелся на домашнюю встречу с «Ахматом» 17 сентября, когда тольяттинцы добились результата 2:0 благодаря голам Жилсона Беншимола и Карлена Оганесяна.

Победа над лидировавшим в таблице «Динамо» стала второй для «Акрона» в сезоне-2026/27. Команда увеличила количество очков до 12 и поднялась с 14-го на 12-е место на момент завершения игры, покинув зону стыковых матчей.

Хозяева забили трижды: Артем Шуманский открыл счет, Кристиян Бистрович вновь вывел команду вперед после ответного гола Ярослава Гладышева, а Максим Болдырев отличился в добавленное время. Ранее за 11 туров «Акрон» забил 12 мячей, а после субботней встречи довел показатель до 15.

«Динамо» потерпело третье поражение в чемпионате и осталось с 25 очками. В следующем туре «Акрон» сыграет с «Балтикой» 1 ноября, москвичи 31 октября примут «Ахмат».