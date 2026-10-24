Все три гола «Акрона» в ворота «Динамо» стали первыми для их авторов в сезоне РПЛ

Три футболиста «Акрона» забили свои первые мячи в чемпионате России сезона-2026/27 в победном матче с московским «Динамо» (3:1). Отличились Артем Шуманский, Кристиян Бистрович и Максим Болдырев.

Шуманский открыл счет на 17-й минуте. Нападающий получил передачу от Дмитрия Пестрякова и пробил из-за пределов штрафной. После рикошета от Даниила Фомина мяч оказался в воротах Андрея Лунева.

На 55-й минуте Ярослав Гладышев сравнял счет, но через 15 минут «Акрон» снова вышел вперед. Полузащитник Кристиян Бистрович точно исполнил штрафной удар. Для хорвата этот гол стал первым в 12 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ.

Третий мяч «Акрон» забил в компенсированное время. После удара Стефана Лончара Андрей Лунев отбил мяч, а вышедший на замену Максим Болдырев первым успел на добивание. До встречи с «Динамо» полузащитник не отличался в чемпионате.

Таким образом, счет в матче определили три футболиста, которые не входили в число бомбардиров команды после первых 11 туров. Всего у «Акрона» стало 15 голов за 12 игр. Победа принесла тольяттинцам 12 очков и позволила подняться на 12-е место в таблице.