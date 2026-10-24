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Все три гола «Акрона» в ворота «Динамо» стали первыми для их авторов в сезоне РПЛ

Игнат Апурин

Три футболиста «Акрона» забили свои первые мячи в чемпионате России сезона-2026/27 в победном матче с московским «Динамо» (3:1). Отличились Артем Шуманский, Кристиян Бистрович и Максим Болдырев.

Шуманский открыл счет на 17-й минуте. Нападающий получил передачу от Дмитрия Пестрякова и пробил из-за пределов штрафной. После рикошета от Даниила Фомина мяч оказался в воротах Андрея Лунева.

На 55-й минуте Ярослав Гладышев сравнял счет, но через 15 минут «Акрон» снова вышел вперед. Полузащитник Кристиян Бистрович точно исполнил штрафной удар. Для хорвата этот гол стал первым в 12 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ.

Даниил Фомин и&nbsp;Артем Шуманский в&nbsp;матче &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (3:1) 24&nbsp;октября.«Динамо» придавило лидерство в РПЛ. «Акрон» прервал рекордную победную серию москвичей

Третий мяч «Акрон» забил в компенсированное время. После удара Стефана Лончара Андрей Лунев отбил мяч, а вышедший на замену Максим Болдырев первым успел на добивание. До встречи с «Динамо» полузащитник не отличался в чемпионате.

Таким образом, счет в матче определили три футболиста, которые не входили в число бомбардиров команды после первых 11 туров. Всего у «Акрона» стало 15 голов за 12 игр. Победа принесла тольяттинцам 12 очков и позволила подняться на 12-е место в таблице.

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Андрей Лунев
Даниил Фомин
Кристиян Бистрович
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Артем Шуманский
Ярослав Гладышев
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«Акрон» одержал вторую победу в 12 турах РПЛ, обыграв лидера чемпионата

«Динамо» проиграло «Акрону», нанеся 23 удара и выиграв по угловым 11:0
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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