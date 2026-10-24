«Зенит» проведет «Незабываемый матч» в поддержку людей с деменцией

Сине-бело-голубые и социальный проект Деменция.net объединили усилия, чтобы привлечь внимание болельщиков к здоровью мозга. Кампания, развернутая клубом и партнером в октябре 2026 года направлена на важность когнитивного здоровья, профилактику деменции и поддержку людей с когнитивными нарушениями. Главным этапом проекта станет «Незабываемый матч» между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» в 12-м туре РПЛ, который состоится 25 октября на «Газпром Арене», сообщает официальный сайт чемпионов России.

Ключевой символический элемент акции — специальная игровая форма футболистов «Зенита»: в фамилиях игроков на спинах будут намеренно пропущены отдельные буквы. Этот прием метафорически отражает трудности, с которыми сталкиваются люди с нарушениями памяти: забывая отдельные слова или имена, человек не перестает быть собой, частично утрачивая свою историю, черты характера и эмоции. Клуб из Санкт-Петербурга и проект Деменция.net напоминают: людям с деменцией важна не только медицинская помощь, но и простое человеческое участие, внимание и поддержка.

Кроме того, в день матча на третьем этаже «Газпром Арены», в зонах секторов 116-117, откроется интерактивная площадка, посвященная памяти и здоровью мозга. Болельщикам будут доступны:

— Тематическая фотобудка, которая позволит сделать памятные снимки с близкими;

— «Стена воспоминаний» — пространство, где каждый сможет поделиться самыми яркими моментами, связанными с «Зенитом»;

— Экспрессоценка когнитивных функций (предварительная процедура, не заменяющая консультацию врача);

— Аттракцион «Нейрогонки» — интерактив на проверку концентрации внимания: управление движением робота станет наглядным примером того, как мозг обрабатывает сигналы и принимает решения;

— Памятные браслеты для всех посетителей.

В течение следующих двух недель клуб и партнер проведут серию информационных активностей, направленных на популяризацию знаний о профилактике деменции, важности ранней диагностики и способах поддержки людей с когнитивными нарушениями. Особое внимание будет уделено повседневным привычкам, способным укрепить здоровье мозга: регулярной физической активности, сбалансированному питанию, полноценному сну, поддержанию социальных связей и получению новых впечатлений. Заботиться о когнитивном здоровье важно на протяжении всей жизни — не только в пожилом возрасте.



Благодаря работе Деменция.net в России ежегодно проходят сотни профилактических и диагностических мероприятий, а люди с деменцией могут получить бесплатную помощь — лечение и специализированный уход. На сайте организации любой желающий может бесплатно пройти онлайн-тест и проверить свой когнитивный статус. Тест не заменяет консультацию специалиста, но может помочь заметить возможные изменения и вовремя обратиться за профессиональной помощью.