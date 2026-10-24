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«Зенит» проведет «Незабываемый матч» в поддержку людей с деменцией

Сине-бело-голубые и социальный проект Деменция.net объединили усилия, чтобы привлечь внимание болельщиков к здоровью мозга. Кампания, развернутая клубом и партнером в октябре 2026 года направлена на важность когнитивного здоровья, профилактику деменции и поддержку людей с когнитивными нарушениями. Главным этапом проекта станет «Незабываемый матч» между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» в 12-м туре РПЛ, который состоится 25 октября на «Газпром Арене», сообщает официальный сайт чемпионов России.

Ключевой символический элемент акции — специальная игровая форма футболистов «Зенита»: в фамилиях игроков на спинах будут намеренно пропущены отдельные буквы. Этот прием метафорически отражает трудности, с которыми сталкиваются люди с нарушениями памяти: забывая отдельные слова или имена, человек не перестает быть собой, частично утрачивая свою историю, черты характера и эмоции. Клуб из Санкт-Петербурга и проект Деменция.net напоминают: людям с деменцией важна не только медицинская помощь, но и простое человеческое участие, внимание и поддержка.

Кроме того, в день матча на третьем этаже «Газпром Арены», в зонах секторов 116-117, откроется интерактивная площадка, посвященная памяти и здоровью мозга. Болельщикам будут доступны:

— Тематическая фотобудка, которая позволит сделать памятные снимки с близкими;

— «Стена воспоминаний» — пространство, где каждый сможет поделиться самыми яркими моментами, связанными с «Зенитом»;

— Экспрессоценка когнитивных функций (предварительная процедура, не заменяющая консультацию врача);

— Аттракцион «Нейрогонки» — интерактив на проверку концентрации внимания: управление движением робота станет наглядным примером того, как мозг обрабатывает сигналы и принимает решения;

— Памятные браслеты для всех посетителей.

В течение следующих двух недель клуб и партнер проведут серию информационных активностей, направленных на популяризацию знаний о профилактике деменции, важности ранней диагностики и способах поддержки людей с когнитивными нарушениями. Особое внимание будет уделено повседневным привычкам, способным укрепить здоровье мозга: регулярной физической активности, сбалансированному питанию, полноценному сну, поддержанию социальных связей и получению новых впечатлений. Заботиться о когнитивном здоровье важно на протяжении всей жизни — не только в пожилом возрасте.

Благодаря работе Деменция.net в России ежегодно проходят сотни профилактических и диагностических мероприятий, а люди с деменцией могут получить бесплатную помощь — лечение и специализированный уход. На сайте организации любой желающий может бесплатно пройти онлайн-тест и проверить свой когнитивный статус. Тест не заменяет консультацию специалиста, но может помочь заметить возможные изменения и вовремя обратиться за профессиональной помощью.

Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799. ОГРН 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831

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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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