«Зенит» проведет «Незабываемый матч» в поддержку людей с деменцией
Сине-бело-голубые и социальный проект Деменция.net объединили усилия, чтобы привлечь внимание болельщиков к здоровью мозга. Кампания, развернутая клубом и партнером в октябре 2026 года направлена на важность когнитивного здоровья, профилактику деменции и поддержку людей с когнитивными нарушениями. Главным этапом проекта станет «Незабываемый матч» между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» в 12-м туре РПЛ, который состоится 25 октября на «Газпром Арене», сообщает официальный сайт чемпионов России.
Ключевой символический элемент акции — специальная игровая форма футболистов «Зенита»: в фамилиях игроков на спинах будут намеренно пропущены отдельные буквы. Этот прием метафорически отражает трудности, с которыми сталкиваются люди с нарушениями памяти: забывая отдельные слова или имена, человек не перестает быть собой, частично утрачивая свою историю, черты характера и эмоции. Клуб из Санкт-Петербурга и проект Деменция.net напоминают: людям с деменцией важна не только медицинская помощь, но и простое человеческое участие, внимание и поддержка.
Кроме того, в день матча на третьем этаже «Газпром Арены», в зонах секторов 116-117, откроется интерактивная площадка, посвященная памяти и здоровью мозга. Болельщикам будут доступны:
— Тематическая фотобудка, которая позволит сделать памятные снимки с близкими;
— «Стена воспоминаний» — пространство, где каждый сможет поделиться самыми яркими моментами, связанными с «Зенитом»;
— Экспрессоценка когнитивных функций (предварительная процедура, не заменяющая консультацию врача);
— Аттракцион «Нейрогонки» — интерактив на проверку концентрации внимания: управление движением робота станет наглядным примером того, как мозг обрабатывает сигналы и принимает решения;
— Памятные браслеты для всех посетителей.
В течение следующих двух недель клуб и партнер проведут серию информационных активностей, направленных на популяризацию знаний о профилактике деменции, важности ранней диагностики и способах поддержки людей с когнитивными нарушениями. Особое внимание будет уделено повседневным привычкам, способным укрепить здоровье мозга: регулярной физической активности, сбалансированному питанию, полноценному сну, поддержанию социальных связей и получению новых впечатлений. Заботиться о когнитивном здоровье важно на протяжении всей жизни — не только в пожилом возрасте.
Благодаря работе Деменция.net в России ежегодно проходят сотни профилактических и диагностических мероприятий, а люди с деменцией могут получить бесплатную помощь — лечение и специализированный уход. На сайте организации любой желающий может бесплатно пройти онлайн-тест и проверить свой когнитивный статус. Тест не заменяет консультацию специалиста, но может помочь заметить возможные изменения и вовремя обратиться за профессиональной помощью.
Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799. ОГРН 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1