Голенков: «В матче с ЦСКА увидел, что судьи дают бороться, свистков стало меньше»
Нападающий «Ростова» Егор Голенков оценил судейство в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.
«Есть ли по матчу с ЦСКА вопросы к арбитру? Нет, в прошлом сезоне было много вопросов. В нашем матче и в остальных в этом туре я увидел, что судьи дают больше бороться, стало меньше свистков. Хорошо, если взяли такой курс, в Европе такое давно», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.
В следующем туре чемпионата России-2024/25 «Ростов» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».
Источник: РБ Спорт
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|1
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|0
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|3
|
3
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
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|3
|
5
|Локомотив
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|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
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|0
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|0
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|1
|
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|
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|1
|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|Акрон
|1
|0
|0
|1
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|0
|
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|Пари НН
|1
|0
|0
|1
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|0
|
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|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
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|0
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16
|Кр. Советов
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|1
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
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