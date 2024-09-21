«Акрон» — «Краснодар»: Сперцян оформил дубль

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оформил дубль в матче 9-го тура РПЛ с «Акроном» — 3:1.

Ранее 24-летний футболист отличился в этой встрече на 29-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.